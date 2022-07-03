السيسي: أطلقنا الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط (فيديو)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه تم اطلاق الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط.

وصرح السيسي بأن ذلك الفصيل خير الاقتتال على الحوار، مشيرا في السياق إلى أن مصر كانت ذاهبة في طريق لن تعود منه.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي الخفيف، إن الدولة واجهت التشكيك ومحاولات التخريب بالعمل فقط.

وأوضح الرئيس المصري أن الدولة المصرية كانت تعمل خلال الثلاث سنوات الماضية على الرغم من الأزمات العالمية، من جائحة كورونا إلى الأزمة العالمية الحالية.

وأكد السيسي أنه على الرغم من تلك الأزمات إلا أن مصر حافظت على استقرارها، ولا يزال العمل قائما.

وأشار إلى أنه على الرغم من حالات التضخم والتردي الاقتصادي التي يشهدها العالم إلا أن مصر تحرص ما أمكن على أن تكون في حالة استقرار.

كما بيّن أن الأزمة العالمية طاحنة على الجميع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على العاملين فيها، كما تعمل بقدم وساق في المشروعات القومية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية