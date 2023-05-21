الكشف عن أسباب زيارة سلطان عمان المفاجئة لمصر بعد غيابه عن القمة العربية

أكد سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الله الرحبي، أن الملف الاقتصادي سيحظى باهتمام كبير خلال الزيارة التي يبدأها سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى مصر.

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وأوضح الرحبي، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الجانب الاقتصادي سيستحوذ على جانب كبير من المباحثات خلال زيارة السلطان.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، وبينها اتفاقية في مجال الازدواج الضريبي، وأخرى في مجال التعاون المالي، وهناك 6 اتفاقيات قيد الدراسة وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا، إضافة إلى وجود 41 مذكرة تفاهم بين مصر وسلطنة عمان، حسب الصحيفة.

وأشار إلى أنه سيعقد غدا الاثنين ملتقى اقتصادي يجمع وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار العماني مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، سيطرح خلاله فرص التعاون المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلدين.

وأضاف الرحبي: "أؤكد هنا أن تعظيم حجم الاستثمارات بين البلدين يأتى فى مقدمة أولويتنا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 ، وبما يرقى لحجم العلاقات السياسية والدبلوماسية ويصب في صالح الشعبين".

وقال إنه خلال العامين الماضيين كانت هناك الكثير من الوفود العمانية الاقتصادية التي زارت مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية، ونحن نبذل جهودا كبيرة لإطلاع المستثمرين العُمانيين على الفرص الاستثمارية فى مصر، ونتوقع انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وعُمان.

ووصل سلطان عمان، اليوم الأحد إلى مصر حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء الإعلان عن زيارة سلطان عمان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطنة غيابه عن القمة العربية في جدة، حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد والممثل الخاص للسلطان بزيارة المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين.

المصدر: اليوم السابع