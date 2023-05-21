سجن مدوّن تونسي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة شهرين على مدوّن بعد دعوى قضائية رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تتهمه فيها بالإساءة إليها.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الأسبوع الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق المدون المذكور مع احالته إلى الدائرة الجناحية لمحاكمته بعدما قدمت عبير موسي شكاية للنيابة ضده تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واستندت موسي في شكواها على تدوينات نشرها المدون على صفحته الرسمية على "فيسبوك" ووجه فيها انتقادات إلى الشاكية.

ووجهت النيابة التونسية للمدون تهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "موزاييك" التونسية