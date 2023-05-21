مراسلنا: سلطان عمان يصل القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين (فيديو)

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ونشرت وكالة الأنباء العمانية، مقطع فيديو لموكب السلطان هيثم لدى مغادرته البلاد متوجها إلى مصر.

جلالة السلطان المعظم يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية.#العمانيةpic.twitter.com/AGaiEBv1Li — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 21, 2023

وأكد السفير العماني لدى مصر عبد الله بن ناصر الرحبي أن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر ولقاءه الرئيس السيسي تفتح فصلا جديدا وتمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وقال الرحبي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة السبت بمناسبة الزيارة الرسمية، إن وفدا رسميا رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي، حيث إن البلدين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

ولفت السفير إلى أنه سينظم خلال الزيارة منتدى الأعمال العماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكشف الرحبي أن البلدين سيوقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عمان في يونيو 2022.

المصدر: RT+اليوم السابع