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مقتل وإصابة 4 عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة 4 عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح شمالي بغداد
Globallookpress
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بإصابة ومقتل أربعة عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح شمالي بغداد.

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وذكر مراسلنا، أن مسلحين هاجموا عناصر تابعين للحشد العشائري في قضاء الطارمية التابع للعاصمة بغداد، وقتل اثنان منهم.

وأضاف، أن اثنين آخرين أصيبا بجروح.

وتشير معلومات عن مصادر أمنية تحدثت لـRT إلى أن "المعلومات الأولية تفيد أن المسلحين تابعين لتنظيم داعش".

وعلى إثر الهجوم زار وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مكان الحادث في وقت متأخر من الليلة الماضية.

المصدر: RT

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