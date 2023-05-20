بالجرم المشهود.. القبض على عصابة اتجار بالبشر تبيع طفلا ببغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على عصابة مكونة من 4 نساء ورجل بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار عراقي في بغداد.

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وفي التفاصيل، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتابع عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من 4 نساء ورجل ينوون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من عناصر وكالة الاستخبارات في الأنبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بالجرم المشهود أثناء قيامهم بعملية الاتجار وإنقاذ الطفل".

ووفق مراسلنا، فقد تم عرض التحقيقات أمام أنظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة المتعلقة بقانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات.

المصدر: RT