جمارك مطار القاهرة تضبط 3 مهربي مخدرات وعملات أثرية نادرة وعاج فيلة (صور)

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وثانيا أجنبيا من أصل مصري بحوزته عملات أثرية، وثالثا أجنبيا بحوزته كمية من العاج.

وفي الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف موظف الجمارك على "الخط الأخضر" أحد الركاب يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر ما يجب الإفصاح عنه، وبالفحص بالأشعة تبيّن وجود عبوات دوائية داخل حقائبه وضبط 16 شريط من عقار xanax المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 160 قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء في حالة مشابهة لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا حيث استوقفت الجمارك راكبا أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة بالأشعة لوحظ وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقائب الراكب، وتبيّن وجود كمية من العملات المعدنية عبارة عن 11 عملة ترجع للعصر العثماني تخضع لقانون حماية الآثار و10 عملات من عصر السلطان حسين كامل و20 عملة لعصر الملك فاروق الأول و6 عملات لعصر الملك فؤاد الأول، وتمت المصادرة لصالح وزارة السياحة والآثار.

والحالة الثالثة كانت مع رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاغن وبالتفتيش اليدوي تبين وجود كمية كبيرة بوزن 30 كيلو غرام من عاج الفيل المحظور دوليا.

المصدر: صدى البلد