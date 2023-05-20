لاحتواء تطورات الأزمة هناك.. وفدان أمنيان مصريان يتوجهان إلى شرقي وغربي ليبيا

ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عن مصادر ليبية، أن مصر أرسلت وفدين أمنيين إلى شرق ليبيا وغربها، في محاولة لاحتواء تطورات الأزمة الليبية بما يحفظ مصالح القاهرة.

وأكد المصدر نفسه أن هذا التحرك المصري يأتي في أعقاب ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة بعد قرار مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وقف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية في الحكومة ذاتها أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة.

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ونقلت الوكالة الإيطالية عن مسؤول لم تسمه أن "وفداً أمنياً رفيع المستوى، قاده الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، زار قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقر قيادة قواته بمنطقة الرجمة، الأحد الماضي، وذلك بعد وصول معلومات إلى القاهرة، بشأن خلافات بين حفتر وباشاغا، تبعتها تحركات من جانب الأول للإطاحة بالأخير".

وأضافت أن "تحركات حفتر الأخيرة جاءت بعد ترتيبات ترعاها دولة الإمارات، في إطار تشكيل حكومة موحّدة، تقوم بالتجهيز للانتخابات الرئاسية التشريعية في ليبيا".

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية