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مصر تمنع سفر فئة من المواطنين إلى جدة والمدينة

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مصر تمنع سفر فئة من المواطنين إلى جدة والمدينة
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أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة.

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وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

جاء ذلك وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023/1444.

كما حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

المصدر: القاهرة 24

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