جدل حول صورة السوداني على موقع الخارجية السعودية.. هل كسر رئيس الحكومة العراقية بروتكول قمة جدة؟

أثارت صورتان جماعيتان لقادة قمة جدة نشرتهما وزارة الخارجية السعودية، إحداهما تشمل رئيس وزراء العراق محمد السوداني وأخرى من دونه جدلا واسعا في الشارع العراقي.

ولم يظهر السوداني في الصورة الجماعية للقادة الأولى التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية ووكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر "تويتر" بعيد التقاطها مباشرة، لكنه ظهر في أخرى نشرت بعد الأولى بفارق 10 ساعات بالضبط، وهو ما أثار لغطا وجدلا واسعين فسره البعض بأن موقع الخارجية السعودية ارتكب خطأ واستدركه، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول بأن السوداني كسر القواعد الدبلوماسية بوقوفه في الصف الأول المخصص فقط للرؤساء والملوك ما استدعى حذف صورته.

الصورة التذكارية لسمو #ولي_العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية الـ32 #قمة_جدةpic.twitter.com/JhR5Gle35z — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 19, 2023

الصورة التذكارية لسمو #ولي_العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية الـ32.#قمة_جدة#واسpic.twitter.com/bxYjxlX5cx — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023

وأعاد هشام الركابي المستشار الإعلامي للسوداني تغريدة على حسابه في "تويتر" جاء فيها: "رئيس الوزراء العراقي رفض الوقوف في الخط الثاني ووقف في الخط الأول. العراق يعود للصدارة".

#السوداني رفض الوقوف بالصف الثاني ووقف بالصف الأول خلال التقاط الصورة التذكارية الخاصة بالقمة العربية في جدة.#القمة_العربية#العراق_يعود_الى_الصدارةpic.twitter.com/kal75wLs5x — مازن الزيدي (@MazenW23) May 19, 2023

هذه الحادثة أثارت جدلا واسعا في العراق، فهناك من دافع عن السوداني وشجعه على وقوفه في الخط الأول ومن انتقده بسبب "مخالفته بروتوكول الصورة"، حيث كان يفترض أن يقف في الصف الثاني إلى جانب رؤساء الوزراء.

توضيح السوداني ترك مكانه في الصف الثاني وتقدم ووقف في الخط الأول المخصص للأعلى تمثيلاً ممكن أنهُ أراد أن يوصل رسالة أن العراق لايقف في الخلف لكنه وقف خارج حدود كاميرا إلتقاط الصورة الجماعية

وهذا خطأ فادح من السوداني كان عليه الإلتزام بالمكان المخصص له في الصف الثاني..!!#تهي_بهيpic.twitter.com/NvXtWfedCR — مُلا عبود اٰلڪرخيۧ (@moola_abood) May 20, 2023

ودائما ما يشهد العراق جدلا بشأن صور رؤساء الوزراء في القمم ووقوفهم في الخط الثاني، أو بسبب الأعلام التي توضع فقط للنظراء.

المصدر: RT