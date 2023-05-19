بعد 10 سنوات من البحث.. مقترح لتغيير تسمية وزارة مهمة في مصر

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن مقترح لدراسة تغيير تسمية وزارة القوى العاملة، وجعلها "وزارة العمل"، مشيرة إلى أن هذه الدراسة ليست وليدة اللحظة، بل محل اقتراح منذ عشر سنوات.

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وقالت المصادر، في تصريحات لموقع القاهرة 24، إنه حتى الآن لم تدخل دراسة تغيير اسم وزارة القوى العاملة لوزارة العمل حيز التنفيذ الرسمي بعد.

وأكدت المصادر، أن الرغبة وراء تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاءت لتكون اسمها مثل نظيراتها في باقي الدول العربية، وأنه لا يوجد وزارة في الدول العربية تسمى بوزارة القوى العاملة.

المصدر: القاهرة 24