السوداني: نرحب بعودة سوريا وبالتفاهمات السعودية الإيرانية

عبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن موقف العراق الداعم لعودة سوريا للجامعة العربية، وللعمل المشترك من أجل احتواء الخلافات وحل الأزمات العربية.

وقال السوداني في كلمة ألقاها في القمة العربية المنعقدة في جدة: نرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية. ونشدد على أهمية العمل المشترك لاحتواء الخلافات وحل الأزمات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد السوداني على أن موقف العراق ثابت في دعم الحق الفلسطيني في الأرض.

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وتعليقا على ما يشهده السودان حاليا قال: ينبغي العمل من أجل منع انزلاق السودان للتناحر ونرحب بمبادرات الحل.

وعبر عن ترحيب العراق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين السعودية وإيران لخدمة المنطقة.

كما دعا الجامعة العربية لبناء تكتل اقتصادي لاستغلال الموارد الوطنية،. وطالب بصياغة موقف موحد وحاسم في مواجهة آفة المخدرات، ووقف تفشيها في البلاد العربية.

المصدر: RT