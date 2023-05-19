وصول الملك عبد الله الثاني إلى جدة للمشاركة في القمة العربية (صور)

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الـ32 التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وكان في استقبال الملك عبدالله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ويرافق الملك عبدالله، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

المصدر: "واس" + "بترا"