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إعلامي سعودي يكشف تبعية الطائرة التي تقل زيلينسكي إلى جدة السعودية

أخبار العالم العربي

إعلامي سعودي يكشف تبعية الطائرة التي تقل زيلينسكي إلى جدة السعودية
AFP
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كشف إعلامي سعودي عن تبعية الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، في إشارة إلى احتمال تكون قد حطت في الأراضي السعودية.

وقال الإعلامي إن الطائرة التي تقل زيلينسكي هي طائرة حكومية فرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة قولها إن زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية.

فيما أكدت وزارة الخارجية اليابانية مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في جلسة يوم 21 مايو في هيروشيما عبر الفيديو.

المصدر: "رويترز" + RT

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