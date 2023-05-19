إعلامي سعودي يكشف تبعية الطائرة التي تقل زيلينسكي إلى جدة السعودية
كشف إعلامي سعودي عن تبعية الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، في إشارة إلى احتمال تكون قد حطت في الأراضي السعودية.
وقال الإعلامي إن الطائرة التي تقل زيلينسكي هي طائرة حكومية فرنسية.
مراسل #العربية عبد الرحمن العصيمي يؤكد حضور #زيلينسكي في #قمة_جدة: الخطوة تأتي استكمالا للدور السعودي لحل أزمة #أوكرانيا pic.twitter.com/cA5AiAgtZ0— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 19, 2023
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة قولها إن زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية.
فيما أكدت وزارة الخارجية اليابانية مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في جلسة يوم 21 مايو في هيروشيما عبر الفيديو.
المصدر: "رويترز" + RT