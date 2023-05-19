على هامش القمة العربية.. الأسد يلتقي نظيره التونسي (صور)

التقى الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته في القمة العربية في جدة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية بأن "الرئيس الأسد رحب خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سوريا وتونس"، منوها إلى "ضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وانما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي".

وأشار إلى أنه "أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضا"، مؤكدا أن "سوريا وتونس تقفان معا ضد التيار الظلامي، لأنهما يتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج. العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى".

بدوره، قال سعيد: "أنتم اشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسوريا هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجؤوا إلى سوريا خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكانت علاقات سورية دائما ممتازة مع المغرب العربي".

كما أعرب عن "ارتياح تونس الكبير لما حققته سوريا في حربها ضد الإرهاب ومنع التدخل الخارجي"، مشيرا إلى أن "الهدف كان تقسيم سوريا الى كيانات ولكن الشعب السوري لم يقبل أبدا أن يتم التدخل في شؤونه وأثبت أنه هو الوحيد الذي يحسم أمره".

المصدر: RT