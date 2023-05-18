صور وفيديو.. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

نشرت وسائل الإعلام السعودية مساء اليوم الخميس صورا ومشاهد لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، لحضور القمة العربية بالمملكة.

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ويتوافد القادة العرب على جدة للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية