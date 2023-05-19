مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الروسي ترتيبات زيارته لموسكو

استعرض مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف مع سفير روسيا لدى ليبيا آيدار أغانين، الملف الليبي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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جاء ذلك خلال لقائهما الخميس في العاصمة التونسية، حيث تناولا ترتيبات الزيارة المرتقبة التي سيجريها بوشناف إلى موسكو في الأيام المقبلة.

وقال مجلس الأمن القومي الليبي في بيان، إن بوشناف سيلتقي خلال زيارته إلى موسكو نظيره الروسي، وعددا من كبار المسؤولين الروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في أواخر العام الماضي 2022 مرسوما رئاسيا عين بموجبه أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ليبيا.

ووصل أغانين إلى تونس مطلع مايو الجاري، حيث من المقرر أن يبدأ التحضير لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الروسية، وإعادة فتح السفارة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب وسائل إعلام ليبية.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية