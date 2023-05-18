المغرب.. 4 نساء يقتحمن بناية تابعة لمجلس جهة الداخلة واد الذهب ويعتدين على "رجل سلطة" في أوسرد

أفادت السلطات المغربية المحلية بإقليم أوسرد، بأن 4 نساء تعمدن، يوم الخميس، اقتحام بناية تابعة لمجلس جهة الداخلة واد الذهب.

وأضاف المصدر أنه حين تدخل السلطة المحلية لمحاورتهن وإقناعهن بالخروج، قمن بالاعتداء اللفظي والجسدي في حق رجل سلطة واللجنة المرافقة له مع التهديد بالتصفية الجسدية.

وذكر موقع "هسبريس" أن النساء موضوع هذه الواقعة في أوسرد، معروفات بسوابقهن في التهجم على المساكن وتحريض الساكنة والابتزاز.

وأفاد الموقع المغربي بأنه تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه الوقائع من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء الإجراءات والمساطر القضائية.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي