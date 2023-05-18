تونس.. إيقاف الرئيس الأسبق لحركة النهضة

ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء يوم الخميس، أن السطات أوقفت الرئيس الأسبق لحركة النهضة صادق شورو.

وأكد القيادي في الحركة، رياض الشعيبي، اعتقال الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة.

وأوضح الشعيبي في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه تم اقتياد شورو إلى جهة مجهولة دون تمكينه من التواصل مع محامي أو مع عائلته حتى الآن.

وذكر في تدوينته أن شورو هو أستاذ جامعي في الكيمياء، والرئيس الأسبق لحركة النهضة، وأحد أكثر المعتقلين مكوثا بسجون بن علي، حيث قضى ما يقارب من الـ20 سنة في غرف سجنية ضيقة وفي عزلة شبه تامة عن بقية المساجين.

وأفاد بأن شورو أصيب بجلطتين آخرهما كانت منذ أيام قليلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية