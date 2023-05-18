مصر.. صور متداولة للفنان عادل إمام تظهره لأول مرة منذ سنوات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.

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وظهر عادل إمام في الصورة بملامح يظهر عليها التقدم في العمر والابتسامة على وجهه وبملامح أكبر سنا عما بدا عليه العام الماضي.

ويحتفل عادل إمام اليوم بعيد ميلاه الـ 83، وسط تهنئة العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على إرسال عبارات التهنئة له وبعضهم ذكر بعض ذكرياتهم معه.

ويُشار إلى أن عادل إمام ابتعد عن التمثيل منذ عام 2020 بعد أن قدم آخر أعماله مسلسل فلانتينو ودارت أحداثه حول نور عبد الحميد الشهير بـ فلانتينو، الذي يمتلك هو وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا بدأت المغامرة والمفاجآت، والعمل من إخراج رامي إمام.

المصدر: RT