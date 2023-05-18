مصر تدرج شركات و57 إخوانيا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة مصرية قرارا بإدراج مجموعة من الشركات والكيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

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وأدرجت المحكمة كلا من جماعة الإخوان، وشركة أبيتو للبرمجيات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وشركة جرائد للاستيراد محمد محمد أبو علي الكائنة بمنطقة شبرا بابل أمام صهاريج المياه مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تضمن القرار إدراج 57 متهما في القضية رقم 828 لسنة 2017 على قائمة الإرهابيين، وذلك في طلب الإدراج رقم 6 لسنة 2023، قرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم 3 لسنة 2023، قرارات إدراج كيانات إرهابية.

المصدر: الشروق