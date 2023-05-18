القمة العربية.. الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر

أفاد مراسل RT بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة، بدلا من الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان تبون قد تلقى الأسبوع الماضي رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 مايو.

يذكر أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

وقد تغيب عنها حينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدواعي وصفت حينها بالصحية.

المصدر: RT