الرياض تعلن عن لقاء سعودي-أمريكي عسكري رفيع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن لقاء عسكري رفيع جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وقائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم بحث التعاون الدفاعي بين البلدين.

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وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، إن الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور السعودية حاليا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

معالي رئيس #هيئة_الأركان_العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور المملكة حاليًا. pic.twitter.com/4i0i4sLDwQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) May 17, 2023

وكانت القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الأمريكية، أعلنتا الأسبوع الفائت عن اختتام فعاليات تمرين "الصداقة 2023" بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية.

المصدر:RT