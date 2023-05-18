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الرياض تعلن عن لقاء سعودي-أمريكي عسكري رفيع

أخبار العالم العربي

الرياض تعلن عن لقاء سعودي-أمريكي عسكري رفيع
وزارة الدفاع السعودية
الرويلي وكوريلا يبحثان التعاون العسكري
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن لقاء عسكري رفيع جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وقائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم بحث التعاون الدفاعي بين البلدين.

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وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، إن الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور السعودية حاليا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الأمريكية، أعلنتا الأسبوع الفائت عن اختتام فعاليات تمرين "الصداقة 2023" بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية.

المصدر:RT

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