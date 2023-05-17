المقداد يؤكد أن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية من جدة، أوضح فيصل المقداد قائلا: "كل الدول العربية هي نجوم، ونعود الآن بفضل الحكمة والقيادة الصحيحة إلى وضعنا الطبيعي كعرب".

وأضاف المقداد لـ"الجديد": "الرئيس بشار الأسد سيكون هنا لحضور القمة العربية".

وتعليقا على شروط عودة "النازحين السوريين" وإعادة الإعمار، قال المقداد: "من يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الافكار ويحتفظ بها لذاته..نحن لم نقم بالاستجداء، ولن نقوم بذلك، وخضنا حرب ضد الإرهاب، ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلا".

واليوم الأربعاء، عقد وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعا لمناقشة القضاية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.

المصدر: "الجديد" + "فرانس برس"