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وزير الخارجية السعودي يرحب بعودة سوريا ويؤكد رفض التدخلات الخارجية للمنطقة العربية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يرحب بعودة سوريا ويؤكد رفض التدخلات الخارجية للمنطقة العربية
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن العالم يمر بتحديات تحتم الوقوف بصف واحد وتسخير الجهود ورفض التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات من أجل تحقيق نهضة شاملة .

وقال الوزير في كلمته خلال انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم الأربعاء، "يمر عالمنا بتحديات وصعوبات عديدة تضعنا أمام مفترق طرق وتحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح المنطقة العربية آمنة ومستقرة تنعم بالخيروالرفاه".

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وأكد الوزير أن "المنطقة العربية تذخر بطاقات بشرية وموارد طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا يفرض علينا جميعنا التنسيق المستمر المشترك وتسخير كافة الأدوات وتفعيل ابتكارات عمل جديدة رافضين التدخلات الخارجية  واضعين أمامنا مصالح بلداننا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شاملة طالما تطلعت إليها شعوبنا".

وشدد على تجديد المملكة تأكيدها على العمل مع جميع الدول العربية من أجل استقرار أمن الدول وحشد الجهود والإمكانات الممكنة للمضي قدما في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم بها الأجيال القادمة.

المصدر: RT

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