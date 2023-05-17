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المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة (صور)

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المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة (صور)
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التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.

والتقى المقداد اليوم نظراءه اللبناني عبد الله بو حبيب والتونسي نبيل عمار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، والصومالي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

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المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة (صور)المقداد ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة (صور)المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.
المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة (صور)المقداد ونظيره التونسي نبيل عمار
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وانطلق اليوم الأربعاء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19  مايو بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل امس إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

المصدر: سانا، RT

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