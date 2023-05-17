الجزائر.. أحكام بالسجن بحق مدير وعاملين في قناة بثت محتوى خادشا للحياء

أصدرت محكمة جزائرية قرارا يقضي بحبس المدير العام لقناة "الأجواء"، زوبيري بوشاقور، 3 سنوات حبسا نافذا، بعد بث محتوى "مخل بالحياء".

كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحفيات في القناة، في القضية ذاتها.

يذكر أن الواقعة تعود إلى نوفمبر من العام الماضي.

وجاءت هذه الأحكام بعد توجيه تهم نشر وعرض فيديوهات مخلة بالحياء في القناة.



وقررت سلطة ضبط السمعي البصري غلق القناة بشكل نهائي، بعد تلك الواقعة.

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وقالت إن القرار جاء بعد بث القناة لقطات "تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري وديننا الحنيف".

وأثار بث القناة لتلك اللقطات غضبا وصدمة في الشارع الجزائري.

وأكدت القناة في بيان أنها "تتأسف وتعتذر من مشاهديها وعامة الشعب الجزائري عن الخطأ الفادح المرتكب".

المصدر: النهار الجزائرية