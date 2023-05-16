العثور على جثث 9 مهاجرين غير نظاميين أفارقة في الغابات غربي تونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن أعوان حماية الغابات بمحافظة القصرين غربي تونس عثروا على جثث 9 مهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوكالة نقلا عن المسؤول الإداري عن منطقة حيدرة بمحافظة القصرين سامي الضوافلي، بأن أعوان حماية الغابات بمنطقة حيدرة الحدودية مع الجزائر عثروا اليوم أثناء قيامهم بعملية تمشيط بغابات المنطقة على جثتي مهاجرين غير شرعيين من دول جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بمدينة القصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت أنه بعد العثور على الجثتين، يرتفع عدد الجثث التي تم العثور عليها يوم الثلاثاء والاثنين إلى 9 جثث، لافتة إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن يكون العطش والجوع والإرهاق وراء وفاة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى التراب التونسي عبر الحدود الجزائرية.

كما لفتت الوكالة إلى أن المستشفى الجهوي بمنطقة حيدرة استقبل يوم الاثنين 11 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء يحملون إصابات مختلفة، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة.

وتشهد محافظة القصرين منذ مدة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود الجزائرية، حيث يضطر هؤلاء إلى قطع طرق صحراوية لمسافات طويلة قبل الوصول إلى تونس ما يعرضهم لخطر الموت بسبب العطش أو الإرهاق والجوع، وفق وكالة الأنباء التونسية.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية