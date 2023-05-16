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مجلس النواب الليبي يقيل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ويحيله إلى التحقيق

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الليبي يقيل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ويحيله إلى التحقيق
AFP
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صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن "مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف السيد وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية".

المصدر: RT

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