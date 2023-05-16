لماذا أغلقت مصر هرم خوفو؟.. مسؤول يكشف لـRT تفاصيل هامة

أصدر المجلس الأعلى للآثار في مصر، قرارا بوقف زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ عمليات ترميمه وصيانته.

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وكشف مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية في تصريحات لـRT، أن أعمال ترميم الهرم الأكبر تشمل مدخل الهرم فقط، مشددا على أنه لا يوجد أي أضرار في المتحف ولكن أعمال الترميم تتم بشكل دوري.

وأضاف شاكر أن "عملية الترميم تشمل الممر الرئيسي بالهرم الأكبر المؤدي إلى غرفة الدفن والتابوت، لذلك سيتم غلق الهرم".

وأوضح أن أعمال الترميم ستتم بأيدي مصرية بنسبة 100% وستستمر لمدة 70 يوما، مضيفا أن طول الممر الذي سيتم ترميمه 400 متر وانه لم يخضع للترميم منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه تقرر فتح هرم منكاورع أمام الجمهور كبديل لهرم خوفو، مشيرا إلى أن هرم منكاورع خضع مؤخرا لأعمال الترميم مؤخرا، موضحا أن أعمال الترميم تتم بشكل دقيق للغاية، خاصة أنه يتم لآثار تعود إلى أكثر من 4600 عام؛ مشيرا إلى ان الوزارة تبذل جهود كبيرة للحفاظ على الآثار المصرية.

وكانت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار، قالت إنه تم إغلاق هرم خوفو من الداخل لإجراء أعمال الصيانة والترميم الدورية، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على آثار مصر.

المصدر: RT