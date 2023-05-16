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ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

أخبار العالم العربي

ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟
الرئيس التركي صحبة أمير قطر
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أضاءت أبراج الجابر في منطقة "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، بالعلم التركي وصورة الرئيس رجب طيب أردوغان، احتفاء بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

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ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟
ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

المصدر: RT

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