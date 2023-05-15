مشاورات مصرية روسية رفيعة المستوى بشأن موضوعات متعددة الأطراف

استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون متعددة الأطراف والوفد المرافق له.

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بالعمل الدولي متعدد الأطراف، حيث تناولت المشاورات العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، التى كان من أبرزها إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف، لاسيما جهود إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وما يتسق مع قواعد القانون الدولي العام.

هذا وتناول اللقاء دور منظمة الأمم المتحدة فى معالجة القضايا الدولية والإقليمية، وأيضا الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام فى الدول المختلفة، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه منظومة العمل المتعدد الأطراف، بما في ذلك العمل الموكل إلى الوكالات الدولية المتخصصة.

كما أن الجانبين تناولا خلال اللقاء، الجهود الأممية لنزع السلاح النووي وحظر انتشاره بما في ذلك جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي إلى جانب مساعي منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

وقد تناول السفير بدوي خلال المشاورات محددات الموقف المصري اتصالا بتعامل المنظومة الأممية مع الأوضاع والأزمات الإقليمية الراهنة، كما بحث الجانبان آفاق الدور الأممي في تسوية النزاعات والصراعات التي تشهدها دول الإقليم، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين.

المصدر: "اليوم السابع"