بالفيديو.. الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب

أحيا الطلاب العرب في جامعة تل أبيب، اليوم الاثنين، الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين بمشاركة مئات الطلاب العرب في الجامعة، وعدد من المحاضرين والناشطين وقيادات سياسية.

ودعت الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة الـ75 في مدخل جامعة تل أبيب الرئيسي، بساحة "أنطين".

وأقيمت مراسيم إحياء ذكرى النكبة في ساحة "أنطين" بمشاركة قوى طلابية عربية، وقيادات سياسية.

كما رفع الطلاب العرب الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات والقمصان السوداء بدون أي رموز أو أعلام حزبية، وأنشدوا "موطني"، ورددوا هتافات وطنية.

وأشار مركز الدائرة الطلابية في التجمع الوطني الديمقراطي، إنه "منذ 13 عاما والحركة الطلابية في الداخل الفلسطيني تحيي ذكرى النكبة، وإن استجابة هذا الكم الكبير من الطلاب، اليوم الاثنين، للدعوة الطلابية الوحدوية لإحياء ذكرى النكبة رسالة كبيرة مفادها أن الأجيال الشابة الفلسطينية متشبثة بهويتها الفلسطينية وجذورها التاريخية في فلسطين وحقها الأبدي الذي لا يمحى بالتقادم في العودة إلى الأراضي التي هُجّر شعبنا منها، ولن يسقط حق العودة إلا بعودة كل لاجئ إلى أرضه وبلده التي هُجّر منها".

وأكد أن "حضور هذا الكم من الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة كلمة حاسمة وسد أمام غلاة اليمين الفاشي الذي تقزم أمام إرادة الطلاب العرب".

إقرأ المزيد

المصدر: موقع عرب 48