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"سانا": وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

"سانا": وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

أخبار العالم العربي

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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بوصول وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في 19 مايو الجاري.

وبدأ اليوم الاثنين في جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامي كبير وصل جدة أمس السبت، في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، عقب تغييب استمر لـ12 عاما.

المصدر: "سانا" + "الوطن"

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