جريحان من الشرطة العراقية في اشتباكات مع فصيل مسلح جنوبي بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، باندلاع اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا، أن عنصرين من الشرطة الاتحادية أصيبا بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع فصيل مسلح يعتقد بأنه "كتائب حزب الله" في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاشتباكات اندلعت بسبب ادعاء عناصر الفصيل المسلح أن أرضا زراعية تابعة لهم عندما حاولت السلطات العراقية تنفيذ أعمال عليها.

ولم يصدر أي موقف رسمي من السلطات العراقية حتى اللحظة بشأن الحادثة، كما لم يصدر أي بيان من "كتائب حزب الله" بذات الشأن.

المصدر: RT