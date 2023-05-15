البرهان يعفي مدير عام الشرطة في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يقضي بإعفاء مدير عام الشرطة في السودان.

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وجاء في بيان للقوات المسلحة اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إعفاء الفريق أول شرطة حقوقي/ عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة".

وأضاف البيان أنه تقرر "تكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة".

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من القرارات التي أعلن عنها البرهان، منها إنهاء خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية. وإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.

كما تم إصدار قرار بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها بالخارج.

المصدر: RT