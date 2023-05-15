خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "عميق حزنها وبالغ تأثرها" لوفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر بيلي ماستيلا، بعد صراع مع المرض.

وقالت الخارجية في بيان إن "الجزائر فقدت في السفير الراحل دبلوماسيا ساهم بفضل مؤهلاته وتفانيه في تقوية وصون العلاقات بين البلدين".

وقدمت الوزارة عبر البيان تعازيها لطاقم السفارة وللأسرة الدبلوماسية، ولأسرة وأصدقاء السفير الراحل ماستيلا.

وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في وقت سابق، وفاة سفيرها في الجزائر بيلي ماستيلا.

وقالت الوزيرة ناليدي باندور إن جنوب إفريقيا فقدت بوفاة السفير البالغ من العمر 68 عاما، "دبلوماسيا ذا خبرة، ومؤمنا راسخا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية".

وشغل السفير الراحل قبل تعيينه في الجزائر، عدة مناصب دبلوماسية وأمنية في بلاده، حيث ترأس المخابرات الوطنية بين 2004 و2005.

وسلم ماسيتلا أوراق اعتماده بصفته سفيرا لجنوب إفريقيا لدى الجزائر في شهر يوليو من العام الماضي 2022.

المصدر: "الشروق"