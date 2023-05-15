مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس (فيديو)

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات وقعت بين شبان والقوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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ويأتي ذلك، إثر اقتحام الجنود منزل خالد خروشة، ابن عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "استشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة 22 عاما بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس صباح اليوم".

ونفذ عبد الفتاح خروشة عملية حوارة الأولى في 26 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي ومستوطن بإطلاق النار عليهما من مسافة صفر في شارع بلدة حوارة الرئيسي، وتم اغتياله في عملية إسرائيلية خاصة بعد اقتحام مخيم جنين في 7 مارس الماضي.

المصدر: RT