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"أهلاً بسوريا".. "سانا" تنقل من جدّة رد فعل الوفود العربية تجاه السوريين

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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لم يمر اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التحضيري اليوم الأحد في جدة مرور الكرام، حيث تصدرته مشاهد عربية أخوية تجاه سوريا مع دخول الوفود المشاركة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن فرحة واضحة الملامح، ارتسمت على أعضاء الوفد الفلسطيني الذين توجهوا بأشد عبارات السلام والتهنئة لسوريا، وذلك عند مصادفتهم مرور الوفد الإعلامي السوري القادم إلى جدّة لتغطية فعاليات القمة العربية وما يرافقها من اجتماعات تحضيرية على مختلف المستويات.

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وأضافت "سانا": "عراقيون وجزائريون وسعوديون ومصريون وأردنيون وغيرهم من أعضاء الوفود المشاركة بادروا بالترحيب الشديد بالسوريين القادمين للاجتماع، سواء المشاركين منهم ضمن الوفد السوري أو كإعلاميين يقومون بالتغطية الإخبارية".

وتابعت: "هؤلاء الأشخاص عبّروا خلال وقوفهم مع الوفد الإعلامي السوري عن دعمهم لسوريا وارتياحهم لقرار استئناف مشاركتها بهذه الاجتماعات التي تعبّر عن إخوة العرب وفق وصفهم".

وترددت في أروقة الاجتماع التحضيري في جدّة وخلال الاستراحات بين الجلسات عبارات من قبيل: "اشتقنا لسوريا.. لا يصح إلّا الصحيح.. الإخوة دائماً يعودون.. للاجتماعات أهمية خاصة بحضوركم.. يا أهلا بالسوريين…".

المصدر: سانا

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