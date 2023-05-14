بعد ادعائهم أنه "الإمام المهدي".. مقتدى الصدر يتحرك ضد "الشرذمة والمنافقين"

أعلن زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قراره اليوم الأحد، بإيقاف مراسم العزاء في محافظة النجف بذكرى "استشهاد والده" احتجاجا على ادعاء البعض بأنه "الإمام المهدي".

وقال الصدر في تسجيل صوتي "لست ممّن يُنكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين وما زلت لهم محباً ومخلصاً وخادما".

وأضاف "ولا أريد إلّا أن أُبرّئ نفسي وأُبرّئ المخلصين من أفعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة ممن يدّعون بأنّني الإمام المهدي وأن ذلك زورا من القول وباطلا وخطيرا".

وتابع الصدر في رسالته الصوتية "أفضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة والمنافقين ممّن يدعمهم من الفاسدين والميلشيات الوقحة وأشباههم حرمان الجميع من مجالس العزاء بذكرى استشهاد السيد الوالد لهذا العام".

وأردف قائلا: "كأمين عام للمرقد الشريف أُوقف جميع مراسم العزاء في النجف وإلغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة خمسة أيام".

المصدر: السومرية نيوز