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اشتية يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان على غزة

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اشتية يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان على غزة
محمد اشتية
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل "لوقف المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية".

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ودعا اشتية في بيان له، اليوم السبت، إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

واعتبر "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم، وذهب ضحيتها الفتى وسيم الأعرج، والشاب سائد مشة، امتدادا للجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإمعانا في سياسات القتل والتدمير والتهجير التي مارستها العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا خلال النكبة عام48، والتي سيتم إحياء ذكراها الـ75 يوم بعد غد الاثنين الخامس عشر من مايو".

وتقدم اشتية لذوي قتلى بلاطة وقطاع غزة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، مؤكدا على أن "جرائم الاحتلال، لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، لبلوغ أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

المصدر: RT

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