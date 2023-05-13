الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بارتكاب انتهاكات

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بانتهاكات ضد المدنيين وتجاوز القانون في مناطق النزاعات المسلحة رغم توقيع الطرفين "إعلان مبادئ" بمدينة جدة السعودية.

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وقال الجيش السوداني في بيان أمس الجمعة: "تقوم قوات الدعم السريع بتجاوزات واضحة لقانون النزاعات المسلحة حيث إنها تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وتمنعهم من النزوح من الأحياء التي يختبئ فيها منسوبوهم".

وأضاف أن "الدعم السريع تستخدم المباني السكنية الخاصة بالمواطنين وتحولها لمواقع للقناصة وتمركزات تحمي بها قواتها من غارات الجيش النظامي".

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع: "تحتل أغلب مستشفيات العاصمة والكوادر الطبية الموجودة بها عنوة لتقديم خدمات طبية لمنسوبيها وتقوم باستخدام المستشفيات والمرافق الخدمية للأعمال العسكرية".

ويأتي ذلك عقب توقيع ممثلي الجيش والدعم السريع، يوم الخميس، إعلان مبادئ أولي بمدينة جدة السعودية، يلزمهم بحماية المدنيين وإنهاء القتال المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان، بينها الجنينة، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

المصدر: RT