ترحيب إماراتي باتفاق الفرقاء السودانيين على حماية المدنيين

رحبت دولة الإمارات بإعلان كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توقيع ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع السودانية في جدة اتفاق الالتزام بحماية المدنيين في السودان

وتعهد الطرفان بموجب الاتفاق بالالتزام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للتوقيع على هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار.

المصدر: وام