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أول تعليق من وزير الخارجية السعودي بعد توقيع الجيش السوداني والدعم السريع على ‎إعلان جدة

أخبار العالم العربي

أول تعليق من وزير الخارجية السعودي بعد توقيع الجيش السوداني والدعم السريع على ‎إعلان جدة
AFP
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علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على التوقيع على اتفاق المبادئ الأولى بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" برعاية المملكة في جدة.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب فيصل بن فرحان: "جمعت مدينة جدة ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الأزمة".

وأضاف ابن فرحان: "المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

هذا ووقع ممثلون عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على اتفاق جديد يقوم بموجبه الطرفان بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.

المصدر: RT

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