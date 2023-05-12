بالأرقام.. السعودية تعلن إنهاء عمليات الإجلاء من السودان (صور)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن انتهاء كامل عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان.

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وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها السعودية 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن قوات البحرية الملكية السعودية، وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

كذلك ساعدت السعودية دولا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء 11184 شخصا من رعاياها إلى المملكة، ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وعبرت وزارة الخارجية "عن شكر حكومة السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء"، كما تقدمت بالشكر إلى "جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم".

المصدر: عكاظ