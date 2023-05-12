هل "اعتذر" الجيش الإسرائيلي عن مقتل شيرين أبو عاقلة أم أعرب عن أسفه؟

ذكرت CNN أن الجيش الإسرائيلي، قدم الجمعة، "اعتذاره"عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها برصاصة خلال تغطية ميدانية بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في معرض تقديمها لتصريح نقلته عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري.

لكن الكلام المباشر للأدميرال الإسرائيلي لا يعبر عن أي اعتذار، وإنما هو مجرد تعبير عن أسف لمقتل الصحفية الفلسطينية إذ قال: "أعتقد أنها فرصة سانحة لي لأقول هنا إننا آسفون للغاية لوفاة شيرين أبو عاقلة"، مضيفا: "لقد كانت (شيرين) معروفة جدا، ونحن في إسرائيل نقدر ديمقراطيتنا التي نعطي من خلالها قيمة عالية للصحافة، لاسيما الصحافة الحرة".

وشدد على "أننا نريد للصحفيين أن يشعروا بالأمان في إسرائيل، خاصة في زمن الحرب، حتى لو انتقدونا".

وفي نوفمبر الماضي، رفضت إسرائيل خضوع جنودها للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، بعد فتحه التحقيق في الواقعة.

وقتلت أبو عاقلة في 11 مايو 2022، وأعلن النائب العام الفلسطيني، عقب تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية، أن الرصاصة التي أودت بشيرين أطلقت من سلاح للجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا التصريح بعد أيام من نشر لجنة حماية الصحفيين تقريرا قالت فيه إنها لم تجد أي مساءلة للجيش الإسرائيلي على مقتل ما لا يقل عن 20 صحفيا على مدى العقدين الماضيين.

المصدر: CNN