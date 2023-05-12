 
مباشر

بالفيديو.. لحظة توقيع طرفي النزاع في السودان على "إعلان جدة"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة توقيع طرفي النزاع في السودان على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vam7

نشرت قناة الاخبارية السعودية فيديو يظهر لحظة توقيع ممثلين عن الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي في جدة.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن "إعلان جدة" يقوم بموجبه كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني على الالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.

وينص الإعلان على التزام الطرفين بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن طرفي النزاع في السودان وقعا إعلانا يتعهدان فيه باحترام قواعد توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتخاذهما جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بحسب إعلان جدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا