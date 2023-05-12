بالفيديو.. لحظة توقيع طرفي النزاع في السودان على "إعلان جدة"

نشرت قناة الاخبارية السعودية فيديو يظهر لحظة توقيع ممثلين عن الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي في جدة.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن "إعلان جدة" يقوم بموجبه كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني على الالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.

وينص الإعلان على التزام الطرفين بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء.

فيديو | القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع توقعان على #إعلان_جدة#الإخباريةpic.twitter.com/lNhNLOyphb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن طرفي النزاع في السودان وقعا إعلانا يتعهدان فيه باحترام قواعد توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتخاذهما جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بحسب إعلان جدة.

المصدر: RT