السعودية ..اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة والدفاع المدني يتحرك لإخماده (فيديوهات)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية، فيما يتدخل الدفاع المدني لإخماد النيران.
وأفادت صحيفة "المناطق" السعودية بأن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت تخمد حريقا بسوق الصواريخ، دون الإعلان عن وجود أضرار من عدمه.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ما تزال عمليات إخماد الحريق مستمرة.
اندلاع حـريق في سوق الصواريخ بـ #جدة.. #الدفاع_المدني " يتدخلhttps://t.co/TufeTxDSi6#سوق_الصواريخpic.twitter.com/kwanMHTQv7— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) May 11, 2023
الدفاع المدني يباشر حريق في سوق الصواريخ في #جدةpic.twitter.com/FucrLQQQx0— الموجز السعودي (@saudistuff) May 11, 2023
اندلاع حـريق في سوق الصواريخ بـ #جدة.. و #الدفاع_المدني يتدخل— أخبار 24 (@Akhbaar24) May 11, 2023
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المصدر: "المناطق" + RT