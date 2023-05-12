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السعودية ..اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة والدفاع المدني يتحرك لإخماده (فيديوهات)

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السعودية ..اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة والدفاع المدني يتحرك لإخماده (فيديوهات)
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية، فيما يتدخل الدفاع المدني لإخماد النيران.

وأفادت صحيفة "المناطق" السعودية بأن فرق الدفاع المدني في جدة باشرت تخمد حريقا بسوق الصواريخ، دون الإعلان عن وجود أضرار من عدمه.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ما تزال عمليات إخماد الحريق مستمرة.

المصدر: "المناطق" + RT

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