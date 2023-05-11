السعودية.. رسالة صوتية "زائفة" تتسبب في غضب عدد من المواطنين وتجمعهم في أبها

تسببت رسالة صوتية "مزيفة" في السعودية بتجمع عدد كبير من المواطنين أمام محكمة في أبها، فيما أثير غضبهم بعد اكتشاف عدم صحتها.

وبحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، فقد روج شخص في مواقع التواصل الاجتماعي لشائعة، تسببت في تجمع عدد كبير من المواطنين أمام محكمة الاستئناف بمدينة أبها، حيث انتشرت رسالة نصية مصحوبة برسالة صوتية، تتحدث عن إعادة أموال المساهمين لدى أحد المستثمرين خلال فترات طويلة سابقة، ودعت الرسالة الصوتية إلى ضرورة مراجعة الأشخاص -الذين لهم مبالغ مالية لدى المستثمر- المحكمة لاسترداد أموالهم.



وبينت "الوطن" أن العديد من المواطنين انجرفوا خلف الرسالة وتجمعوا صباح أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، ليجدوا الرد بعدم صحة الرسالة ومحتواها وكذب تفاصيلها.

وأوضح الصحيفة أنه جاء في الرسالة النصية: "بعد السلام..اللي له فلوس مع (....) يتجه بكرة إلى مبنى محكمة الاستئناف اللي على طريق المطار لإكمال بياناته لإحالتها للصرف من بيت المال وسلامتكم"، فيما تلتها رسالة صوتية قال فيها الناشر الأساسي: "على كل حال أرسلت لكم رسالة.. اللي له فلوس يروح لمحكمة الاستئناف على طريق المطار، محل جريدة "الوطن" سابقا..حطوها استئناف، والمحكمة التجارية، يروح لها من الجهة الشمالية للمبنى ويدخل عندهم من الباب ويلقى الموظفين..الكشوف عندهم وكل شيء عندهم..بلغوا اللي له فلوس يروح عندهم قبل ما يخلصون..الله يعطي كل ذي حق حقه، ودعتكم الله وفي أمان الله".



وأشارت "الوطن" إلى أن المواطنين الذين تجمعوا ثار غضبهم على من قام بتمرير الرسالة، إذ حضر البعض من مناطق ومحافظات بعيدة، بينما رد فريق الاستقبال في محكمة الاستئناف على المواطنين بعدم صحة الرسالة ومحتواها معتبرينها شائعة كاذبة.

هذا وطالب بعض المواطنين بمعاقبة الشخص الذي روّج الشائعة، فيما أكد أحد موظفي الاستقبال أنه تم اتخاذ الإجراء الرسمي بعد تفريغ محتوى نص الرسالة الصوتية وإرسالها إلى جهة الاختصاص.

المصدر: "الوطن" السعودية