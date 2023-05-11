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"سرايا القدس" تبث لقطات لقصف بعشرات الصواريخ استهدف مدنا إسرائيلية

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بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لقطات لقصف نفذته غرفة العمليات المشتركة واستهدف عددا من المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات رشقات صاروخية مكثفة ردا على اغتيال إسرائيل عددا من القادة العسكريين لسرايا القدس.

وقالت "السرايا" إن إطلاق الصواريخ يأتي ضمن معركة "ثأر الأحرار".

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وشمل القصف مدن تل أبيب ومحيطها وعسقلان وسيدروت والرملة ومستوطنات غلاف قطاع غزة، لكن القصف الأبرز كان باتجاه مدينة رحوفوت حيث ألحق دمارا كبيرا بأحد المباني وأسفر عن مقتل إسرائيلي وجرح آخرين.

وتخوض فصائل المقاومة اشتباكا عنيفا منذ 3 أيام على خلفية اغتيال إسرائيل 5 من قادة سرايا القدس هم  أحمد أبو دقة وعلي غالي وجهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

المصدر: RT

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